Bonus terme 2021, da domani 8 novembre. Come funziona e dove usarlo

Tutto è pronto per poter usufruire del bonus terme, a partire da lunedì 8 novembre.

Dopo l’avvio della procedura rivolte agli stabilimenti, ora è pronto anche l’elenco di quelli accreditati e dove poter prenotare.

È stato pubblicato, infatti, sul sito di Invitalia (bonusterme.invitalia.it) e contiene i riferimenti alle stazioni termali che hanno aderito all’offerta.

I dettagli.

Dove rivolgersi

Sono circa 150 (ma l’elenco è in aggiornamento) e si trovano in tutta Italia. La maggior parte è in Veneto (oltre 50), seguita da Emilia Romagna (con 20 strutture), Campania (18) e Toscana. Al quinto posto si trovano poi la Lombardia e il Trentino Alto Adige (7 ciascuna) che precedono il Lazio (4), le Marche e la Sardegna (3) e, a seguire, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia (tutte con due stabilimenti). Infine, ci sono Basilicata, Calabria, Liguria, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta, con una struttura per ciascuna regione.

Come funziona

Tutti i cittadini possono rivolgersi a uno degli stabilimenti indicati nell’elenco (che riporta anche numero di telefono, indirizzo e email) per ricevere l’agevolazione, che copre fino al 100% della spesa con un tetto massimo di 200 euro. L’eventuale differenza di prezzo sarà a carico dell’utente.

L’incentivo è utilizzabile da tutti i maggiorenni. Chiunque voglia ottenere il bonus, dall’8 novembre dovrà andare in uno degli stabilimenti accreditati, dove riceverà una ricevuta di prenotazione che ha validità di 60 giorni.

Non ci sono limiti di reddito

Il bonus non è legato all'Isee del nucleo familiare, dunque non c’è un limite di reddito per poterne usufruire. Ad esempio, una famiglia di quattro persone maggiorenni può richiederne uno per ciascun membro, arrivando a ottenere quattro bonus per un valore massimo di 800 euro.

Attenzione ai tempi, però: per la misura il Governo ha stanziato 53 milioni di euro, quindi il numero di bonus è limitato fino all’esaurimento della somma.

La prenotazione dei servizi: quali

Come precisato a suo tempo sul sito del ministero dello Sviluppo Economico, era riportato che per “servizi termali” si intendono le prestazioni termali, incluse quelle di wellness e beauty, erogate da un istituto termale accreditato. I contatti e le prenotazioni vanno effettuati direttamente con la struttura.

Alcune strutture

Tra quelle già accreditate ci sono, ad esempio, le terme di Bormio in Lombardia (Bagni nuovi e vecchi) e di Boario, le Terme di Abano (Padova), le Terme Dolomiti a Pozza di Fassa in Trentino Alto Adige, quelle di Arta in Friuli Venezia Giulia, ma anche la Via delle Terme di Genova, quelle di Salsomaggiore in Emilia Romagna, di Rimini, Riccione o di Casciana, quest’ultima in Toscana, insieme a Montecatini. Nel Lazio, invece, figurano tra le altre le Terme di Roma-Tivoli. Molte, infine, le strutture accreditate in Campania, come a Ischia e Telese.