Green Pass “rafforzato” e piano anti-Covid: le misure in arrivo

I provvedimenti del piano anti-contagi potrebbero arrivare fin dalla prossima settimana, ma le prime novità arriveranno già da lunedì 22 novembre, data a partire dalla quale gli under 40 potranno ricevere la terza dose “booster”, in anticipo dunque rispetto al 1° dicembre, ma a condizione che siano passati almeno sei mesi dalla seconda.

Al vaglio del Governo, però, ci sono sempre ulteriori restrizioni per i non immunizzati, invocate con sempre maggiore insistenza dalle Regioni, che incontreranno i rappresentanti dell’esecutivo nei prossimi giorni e prima del consiglio dei Ministri che potrebbe decidere altre misure.

Tra queste la più probabile è la riduzione della validità del Green pass italiano, che passerebbe da 12 a 9 mesi.

In arrivo, poi, anche l’obbligatorietà della terza dose per il personale sanitario, tra il quale resta inferiore alle aspettative l’adesione alla cosiddetta “booster”.

L’obiettivo resta, comunque, evitare nuovi lockdown, come invece sta accadendo in altri paesi europei a partire dall'Austria e dalla Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 65mila nuovi contagi e la Cancelliera Angela Merkel parla di "emergenza".

Green Pass a 9 mesi

Quello che sembra certo è l’accorciamento della validità del Green pass da 12 a 9 mesi, insieme all’obbligo a sottoporsi alla terza dose per il personale sanitario. I due provvedimenti dovrebbero essere adottati, salvo sorprese, in occasione del consiglio dei Ministri che si terrà la prossima settimana.

Doppio binario per i “no vax”

Quello che è meno certo è il doppio binario per i “no vax”, ossia prevedere misure restrittive solo per chi non ha voluto vaccinarsi finora e che invece è sollecitati dai governatori con alcune Regioni. Tra queste ci sono Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Prende tempo, invece, il Veneto che pure registra il maggior numero di casi di positivi nelle ultime ore.

Terza dose over 40 dal 22 novembre

È stata anticipata, intanto, la somministrazione della terza dose di vaccino agli over 40, a partire dal 22 novembre in Italia, rispetto al 1° dicembre. Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il Commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, in una circolare inviata alle Regioni e alle Province Autonome. La condizione è che “siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione''.

Acquisto nuovi farmaci anti-Covid

Intanto, sempre il commissario Figliuolo ha ricevuto il “mandato dal Ministero della Salute, di acquisire un quantitativo pari 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per Covid per ciascuna tipologia di Molnupiravir (Merck) e Paxlovid (Pfizer)”. Per questi due farmaci "si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli".

Ema, sì al vaccino under 12 la prossima settimana

Anche l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, accelera e il via libera al vaccino per i bambini sotto i 12 anni potrebbe arrivare in anticipo rispetto a fine novembre e dunque già dalla prossima settimana. Anche Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, attende l’esito della valutazione per autorizzare a propria volta le somministrazioni in età pediatrica.