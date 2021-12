Dall’Amica geniale a Bridgerton, ecco le 7 attesissime serie del 2022

Dall’Amica geniale a Bridgerton, da Boris 4 a The Crown 5, ecco le 7 attesissime serie del 2022.

1. L’Amica geniale 3, Storia di chi fugge e chi resta: a febbraio su Rai1

Nel terzo capitolo della serie L'amica geniale 3 tratta dai libri di Elena Ferrante ritroviamo le due amiche Lenù e Lila alle prese con la vita: la prima cerca di capire se è una scrittrice talentuosa, mentre la seconda lotta per sopravvivere tra episodi di molestie e il lavoro sempre più precario. A interpretare le due protagoniste sono sempre le bravissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace e Napoli non è l’unica scenografia, ci sono anche scene girate a Firenze. La nuova stagione è diretta da Daniele Luchetti, che prende il testimone di Saverio Costanzo.

2. “Bridgerton 2”: dal 25 marzo su Netflix

Torna il romantic drama, che nel secondo capitolo racconta la disputa amorosa tra Anthony Bridgerton, il primogenito casa e Kate Sharma , che darà del filo da torcere al bel visconte. La seconda serie di Bridgerton è tratta dal romanzo “Il visconte che mi amava”, best-seller di Julia Quinn ambientato nell’alta società londinese della Reggenza.

3. “Inventing Anna”: dall’11 febbraio su Netflix

Ispirata all’articolo di Jessica Pressler, “HowAnna Delvey Tricked New York’s Party People”, pubblicato sul New York Magazine, Inventing Anna, è la storia di Vivian (Anna Chlumsky), una giornalista che indaga sul caso di Anna Delveys (Julia Garner), erede tedesca di Instagram che ruba i cuori e i soldi dei personaggi “che contano" nella città di New York. Chi è davvero Anna, un’abile truffatrice o incarna il nuovo sogno americano? Dopo Bridgerton, Inventing Anna è la seconda serie di Shonda Rhimes per Netflix.

4. Boris 4 su Disney+

Nel 2022 torna la storica troupe di Boris. Dietro la macchina da presa ritroveremo René Ferretti (Francesco Pannofino), regista del metodo “a c… di cane” con la sua troupe (indimenticabili l’elettricista Biascia/Paolo Calabresi e il direttore della fotografia cocainomane Duccio/Ninni Bruschetta) con i suoi attori Corinna e l’incapace Stanis, che riprenderanno il racconto della scadente soap “Gli occhi del cuore”. Intanto però il mondo e la televisione sono cambiati: a dettare le regole sono i social, gli influencer e le piattaforme streaming. Come affronteranno questo mondo nuovo i protagonisti? Alla sceneggiatura dei capitoli precedenti, insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, aveva lavorato anche il compianto Mattia Torre.

5. "Il Re" su Sky

É il primo dramma carcerario made in Italy con Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, direttore del carcere di San Michele, dove le regole dello Stato non esistono, perché qui le leggi le fa Bruno Testori. Il direttore, a seconda dei casi, sa essere senza pietà oppure molto generoso. Tutto dipende dai suoi principi morali. Quando però il suo regno rischia di andare in pezzi, Testori dovrà affrontare una vera guerra. Forse l’ultima. Nel cast troviamo anche Barbora Bobulova, Isabella Ragonese e Anna Bonaiuto.

6. The Crown 5: a novembre su Netflix

C’è da attendere ancora quasi un anno per vedere la quinta stagione di The Crown con Imelda Staunton che prende il posto di Olivia Colman nel ruolo della regina Elisabetta. Il quinto capitolo della discussa serie tv sul regno di Elisabetta II riprenderà dal 1991, anno che ha segnato il finale della quarta stagione, e molto probabilmente e dei Windsor, verranno raccontati con molte probabilità Molto probabilmente si concluderà con il drammatico incidente del 1997 a Parigi, in cui persero la vita ad Lady D e Dody Al-Fayed.

7. House of the Dragon: su Sky

È una delle serie tv più attese del 2022: House of the Dragon, è il prequel del Trono di spade ed è ambientato duecento anni prima dei fatti accaduti nella serie cult. Il racconto è incentrato sull’ascesa e il crollo della casata Targaryen, gli unici signori dei draghi. Lo show è tratto dal libro di George R.R. Martin “Fuoco e sangue”. Tra gli showrunner c’è anche Miguel Sapochnick, che ha diretto alcuni episodi di Game of Thrones.