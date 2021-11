Omicron e zona gialla, controlli rafforzati. Vertice speciale G7

Il governo britannico ha convocato per oggi una riunione urgente con ministri della Salute del G7 per discutere le strategie da adottare con l’arrivo della nuova variante Omicron.

La preoccupazione cresce con l’aumentare dei casi, come testimoniano le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"È una corsa contro il tempo" per il contrasto della mutazione, ha detto la presidente della Commissione, aggiungendo: "Consideriamo la variante in maniera molto seria. Ci vorranno due-tre settimane per avere una visione completa delle caratteristiche di questa mutazione – ha spiegato - La priorità, innanzitutto, è vaccinarsi e fare la terza dose. La seconda priorità è tenere le mascherine e il distanziamento sociale".

Da domani torna la mascherina nel Regno Unito

Proprio la mascherina torna ad essere obbligatoria nel Regno Unito, sia nei locali al chiuso che sui mezzi pubblici. È previsto anche un tampone molecolare entro due giorni dall’ingresso nel Paese e un periodo di isolamento di 10 giorni. In Olanda, intanto, da ieri bar, ristoranti e negozi chiudono alle 17. Negli Usa, invece, le vaccinazioni vanno a rilento, con il 60% della popolazione immunizzato e ritardi nella dosa booster. Il virologo Anthony Fauci ha dichiarato che "c'è la possibilità che l'America vada verso una quinta ondata della pandemia".

Quanto è contagiosa e aggressiva?

La domanda che rimbalza in questi giorni riguarda la pericolosità della variante Omicron. Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha lanciato un appello al mondo "ad eliminare immediatamente il blocco dei voli" dal suo Paese, dove al momento non sono previste nuove restrizioni anti-Covid, ma se dovesse aumentare, si valuta la possibilità dell'obbligo di vaccino.

Secondo Walter Ricciadi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, c’è una "buona probabilità che i vaccini proteggano da Omicron". "Da Israele ci arriva una notizia positiva: i test continuano a diagnosticarla, non ha bypassato i test. C'è una buona probabilità che i vaccini continuino a proteggerci" ha spiegato Ricciardi.

Pronti a un nuovo vaccino specifico

Dopo Pfizer, che ha fatto sapere di poter mettere a punto un nuovo vaccino contro Omicron entro 100 giorni, anche Moderna annuncia che “Se servirà un nuovo vaccino contro Omicron, saremo in grado di produrlo su larga scala entro l'inizio del prossimo anno”.

Zona gialla e Super Green Pass

Da oggi scatta, intanto, la zona gialla in Friuli Venezia Giulia, dopo che nelle scorse ore altri comuni dell’Alto Adige sono passati in zona rossa per contenere i contagi Covid. Si anticipa anche l’entrata in vigore del Super Green Pass, anche se resta il nodo dei controlli. “Noi abbiamo delle carenze di organico, ricordiamoci che gli organici delle forze di polizia sono state tagliati nel corso degli anni, oggi gli agenti hanno tanti impegni e se fossimo di più sarebbe meglio, ma lavoreremo e faremo dei piani. Saranno controlli a campione e cercheremo di sensibilizzazione anche i gestori di locali e piscine" ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, alla festa del Foglio.