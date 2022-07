Venezia 79, cinque registi italiani in gara per il Leone d’Oro

Ciinque italiani in gara per il Leone d’Oro alla 79esima edizione della Mostra di Venezia, nell'anno in cui la Biennale cinema festeggia il suo novantesimo anniversario: L'immensità di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz, racconta la storia della crisi di una coppia nella Roma degli anni Settanta,che precipita quando la figlia più grande, la 12enne Adriana, rifiuta il suo nome, e vuole convincere tutti di essere un maschio. Con questo film il regista racconta per la prima volta la sua storia.

E’ una storia vera anche Il signore delle formiche di Gianni Amelio, ambientato negli anni Sessanta, si ispira al processo del poeta e drammaturgo Aldo Braibanti (interpretato da Luigi Lo Cascio, nel cast c'è anche Elio Germano), condannato a nove anni di carcere per plagio e per aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”.

Pochi anni dopo il reato di plagio venne cancellato dal codice penale, ma era servito per mettere sotto accusa i 'diversi'.

Bones and all di Luca Guadagnino, interamente girato in Usa, con Taylor Russell e Timothée Chalamet , è tratto dal romanzo Fino all'osso di Camille DeAngelis, una inquietante storia adolescenziale che affronta il tema di amore e cannibalismo. Protagonisti sono Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e il solitario Lee.

Monica, scritto e diretto Andrea Pallaoro, con Trace Lysette ePatricia Clarkson, racconta di una donna che torna a casa per prendersi cura della madre morente e intraprende un percorso nel suo dolore e nei suoi desideri, fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le ferite del proprio passato

Il film fa parte di una trilogia inaugurata con Hanna, che a Venezia 74 è valso la Coppa Volpi aCharlotte Rampling.

Chiara di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano, è la storia e la vita di Santa Chiara, la giovanissima nobile che nella Assisi del 1211, scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco: da quel momento la sua vita cambia per sempre.

Mostra del Cinema di Venezia 2022, gli altri film

Oltre al film di chiusura della Mostra, 'The Hanging Sun' di Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay e Sam Spruell, ecco gli italiani presenti alla Mostra del Cinema nelle altre sezioni e fuori concorso.

The Hanging Sun di Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay e Sam Spruell, che chiude la Mostra, Siccità, di Paolo Virzì, film corale che nel cast ha Claudia Pandolfi, Silvio Orlando, Valerio Mastrandrea, Sara Serraiocco e Monica Bellucci. Presentato nella sezione Fuori Concorso. Sembra un titolo quasi profetico ma, spiega Barbera nel presentarlo "è stato girato l'anno scorso", prima dunque della grande assenza di pioggia cui si assiste da mesi nel nostro Paese.

Gli ultimi giorni dell'umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, presentato nella sezione Fuori Concorso documentaria "è la summa del pensiero ghezziano - osserva il direttore artistico Barbera-Ghezzi è un critico che ha cambiato la storia della programmazione cinematografica e della tv italiana che ha inventato programmi che hanno fatto epoca e che continuano tuttora, e con Angelo Guglielmi ha contribuito a svecchiare la tv italiana”.

Sempre nella sezione ‘Non fiction’ Fuori Concorso c’è The Matchmaker, di Benedetta Argentieri, un documentario sulle donne del califfato.

In viaggio, di Gianfranco Rosi, il primo film di montaggio del regista, che ha come tema i viaggi in giro per il mondo di Papa Francesco. "Rosi ne ha tratto un film straordinario –dice Barbera -facendo un lavoro incredibile su centinaia di ore di riprese. Se credevate di sapere tutto sul Bergoglio pensiero e sui suoi pellegrinaggi in giro per il mondo vi assicuro che alla fine del film vi ricrederete tutti”.

Ci sono infine, nella sezione Cortometraggi Fuori Concorso A guerra finita di Simone Massi, con la voce di Gino Strada, e In quanto a noi, sempre dello stesso regista, che può vantare l'uso della di Wim Wenders.

In concorso nella sezione Orizzonti ,Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che vede l'esordio da attrice della cantante Elodie. Nel cast anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno e Michele Placido. Basato sull'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, Ti mangio il cuore, è un gangster movie , ma anche una storia d'amore girata in Puglia, in bianco e nero.