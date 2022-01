Le 10 serie tv di gennaio 2022 da non perdere: Amazon, Netflix, Rai

Il 2022 parte alla grande con le serie tv: tornano Euphoria e Doc-nelle tue mani e occhio alle nuove Landscapers e Monterossi. Ecco le 10 serie da non perdere a Gennaio.

1. Euphoria 2: dal 10 gennaio 2022, Sky e Now

Torna la fiction senza filtri sugli adolescenti dopo una lunga attesa e due film su Rue e Jules. La serie cult creata da Sam Levinson, riprende con le storie di Rue (Zendaya) e tutta la compagnia a fare i conti con amore e dipendenza.

2. Doc- nelle tue mani 2: dal 13 gennaio su Rai 1

Dopo il boom di ascolti della prima stagione, Luca Argentero,torna nel ruolo di Doc, il medico che dopo avere perso la memoria, ha dovuto ricominciare tutto daccapo, nella vita privata e nell’ospedale dove prima dell’incidente lavorava come primario. Nei nuovi episodi l’obiettivo di Andrea Fanti è tornare a lavorare come prima. La sfida è enorme, perché il Policlinico Ambrosiano viene travolto dalla pandemia, e all’emergenza sanitaria è dedicato un episodio speciale.

3. Afterlife 3: dal 14 gennaio, su Netflix

Arriva l’ultimo capitolo della serie di Ricky Gervais. Ritroveremo Tony alle prese probabilmente con un nuovo amore (con l’infermiera che accudiva il padre della casa di riposo ), e anche il piccolo universo del giornale locale e le storie private dei colleghi di Gervais, sempre con il suo amato cane lupo Brandy e la presenza costante dell’adorata moglie morta.

4. Landscapers: Sky e Now Tv, 14 gennaio

Miniserie Hbo in quattro episodi con protagonisti Olivia Colman e David Thewlis, Landscapers Ispirata a fatti realmente accaduti, la serie racconta di una tranquilla coppia inglese Susan e Christopher, che vengono coinvolti in un’inchiesta, dopo il ritrovamento di due cadaveri. La scoperta dei corpi strapperà il velo che avvolge l’apparente normalità della coppia, che in realtà è in fuga da anni per coprire un terribile segreto.

5. Monterossi: Amazon Prime Video, 17 gennaio

Basato sui romanzi di Alessandro Robecchi (editi da Sellerio), la serie prodotta da Palomar, sceneggiata e diretta da Roan Johnson, segue le vicende di Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), un autore televisivo che, dopo aver sventato l’attacco di un serial killer, decide di cambiare vita e occuparsi di criminalità. La serie poliziesca sta a metà tra il giallo e la commedia.

6. Christian: dal 28 gennaio, su Sky Atlantic

È firmato Lucky Red questo supernatural crime che parla di Christian, lo scherano di un boss romano che passa le giornate a fare a pugni. Ma tutto cambia quando gli compaiono le stimmate e comincerà a fare miracoli. E questo attira l’attenzione di un postulatore del Vaticano (Claudio Santamaria), ossessionato dal desiderio di trovare qualcuno che possieda veri poteri. Nel cast anche Edoardo Pesce e Silvia D’Amico.

7. La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra: dal 28 gennaio, Netflix

La protagonista Anna (Kristen Bell), è una giovane donna che ama il vino e la sera guarda fuori dalle ampie finestre della cucina. Tutto sembra tranquillo, ma le cose cambiano quando nella casa accanto si trasferisce un uomo insieme alla figlia, e Anna è sicura di aver assistere d un omicidio. Ma nessuno le crede.

8. As we see it: dal 21 gennaio, Prime Video

La serie, basata sul format israeliano di Idisis e Shafferman, racconta le storie di Jack, Harrison e Violet, giovanissimi coinquilini con lo spettro dell’autismo (come il loro interpreti Rick Glassman, Albert Rutecki e sue Pien), che fanno una gran fatica a trovare l’amore, un posto di lavoro e nuovi amici: i tre si barcamenano in un mondo che li evita, affrontano sconfitte e trionfi nel loro cammino verso l’indipendenza e l’accettazione.

9. The Afterparty: dal 28 gennaio, Apple Tv+

Durante una rimpatriata di compagni di classe viene commesso un omicidio misterioso: The Afterparty è il diverso racconto degli avvenimenti di quella notte attraverso gli occhi di ognuno dei presenti. Ogni episodio è narrato nel genere cinematografico che rispecchia lo stile del protagonista di turno. Lo show è stato creato dai vincitori dell’Oscar e Golden Globe e Chris Miller e Phil Lord, registi di Spider-Man: Un nuovo universo e Piovono polpette.

Ozark 4: dal 21 gennaio su Netflix

Stagione finale per Ozark , che verrà trasmessa in due parti da sette episodi ciascuna. Ritroviamo la famiglia Byrde, diventata ancora più potente, alle prese con l’ attività criminale nell’Ozark, in Missouri. La serie, interpretata tra gli altri da Jason Bateman e Laura Linney, affronta i temi delle dinamiche familiari, del capitalismo e della sopravvivenza. La serie ha guadagnato ben 14 nomination agli Emmy.