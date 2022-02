Sanremo 2022, terza serata: Drusilla Foer, ospiti, scaletta, streaming

Stasera giovedì 3 febbraio andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus, sarà accompagnato, dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, sarà dalla terza co-conduttrice delle cinque scelte, Drusilla Foer.

Nel corso di questa terza puntata ascolteremo tutte e 25 le canzoni in gara a Sanremo 2022 e toccherà anche al pubblico da casa, televotare la canzone e l’artista più amati, FantaSanremo a parte. I voti ricevuti faranno media con quelle delle precedenti due serate.

Tra gli ospiti della terza serata lo scrittore Roberto Saviano, con uno spazio per ricordare il trentennale della strage di Capaci. Salirà sul palco dell’Ariston Cesare Cremonini. Sulle nave Costa Toscana invece non ci saranno i Coma_Cose perché risultati positivi al Covid, al loro posto Gaia.

Conduttori della puntata del Festival di stasera

Alla conduzione della terza puntata di Sanremo 2022, ci sarà la seconda delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus, Drusilla Foer. 55 anni, fiorentina altoborghese, attrice, scrittrice, star del web, modella, Drusilla intriga e un po’ scandalizza.

Drusilla Foer in conferenza stampa ha detto: "Sono molto contenta di essere in questo posto di aggregazione. Felicitazioni per questi dati, dovuti anche all'attenzione di Amadeus verso un mondo musicale anche non molto noto, ospitando anche vecchie glorie, perché è importante essere riconoscenti verso chi ha dedicato la vita alla musica. Trovo le serate colme di affettività. Sono contenta, perché dove c'è affetto mi diverto. Intendo divertirmi con Amadeus che è un uomo simpatico e perbene. Forse dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival ma non mi sembra che ne manchino".



Ospiti della terza serata 3 febbraio 2022

Gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston stasera 3 febbraio, per la terza serata della kermesse canora, saranno:

Cesare Cremonini: "Ha accettato il mio invito molto carinamente, - ha detto Amadeus - avrà due momenti veramente belli. Ripercorrerà anche alcune tappe della sua carriera. Non voglio svelarvi troppo, ma sono certo che piacerà non solo ai fan di Cesare, ma anche al pubblico del Festival di Sanremo. È un musicista fantastico, straordinario".

Roberto Saviano: "Conosco quello che dirà - ha detto Amadeus nella conferenza stampa di oggi - e lo trovo estremamente potente, profondo. Sono felice che sul palco dell'Ariston si dicano cose così potenti, di vario genere, storia, settore. Vuol dire libertà, aprire un dibattito, fare servizio pubblico. Saviano farà una cosa estremamente potente, perché il fatto di cronaca è potente". Ha concluso il conduttore.



Claudio Fasulo ha poi anticipato cosa accadrà nel corso della terza serata: "Grandi ospiti a partire da Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal suicidio, con Amadeus avremo modo di raccontare questa storia importante. Sulla nave con Orietta Berti e Rovazzi ci sarà Gaia, non i Coma_Cose perché sono positivi".

Sanremo 2022 scaletta cantanti terza serata

E arriviamo alla scaletta della terza serata di Sanremo 2022, quella definitiva essendo legata ai codici del televoto, sarà comunicata solo nel pomeriggio.

IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO

Achille Lauro – "Domenica"

Aka7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore"

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai– “Sesso occasionale”

Yuman – "Ora e qui".

Sanremo 2022: orario, canali e streaming

La 72^ edizione del Festival di Sanremo 2022 va in onda stasera su Raiuno dalle ore 20,35 alle 1,30 circa, in contemporanea su Rai Radio2, Isoradio e in streaming su Raiplay.

La lunga notte sanremese prosegue su Radio2 con I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Dall'una circa, invece il live dal Glass-Box di Radio2 all'ingresso dell'Ariston.