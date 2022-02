Sanremo 2022, la seconda serata: scaletta, ospiti, orario e streaming

Fervono i preparativi per la seconda serata della 72^ edizione del Festival di Sanremo 2022, con un sicuro ricordo-omaggio alla meravigliosa Monica Vitti, morta questa mattina a Roma all'età di 90 anni. La notizia della morte dell'attrice italiana è arrivata è stata accolta dalla sala stampa del Festival, dove era in corso la conferenza stampa della seconda puntata della kermess, con grande commozione e un lungo applauso.

Conduttori della seconda serata di Sanremo 2022

Durante la conferenza stampa, Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival per la terza volta consecutiva, conferma alla sala stampa che Fiorello non tornerà sul palco nelle prossime serate. Questa sera, nella seconda serata di Sanremo, è dunque certo che non ci sia. Poi come ha osservato lo stesso Ama il futuro: "È imprevedibile. Vi ho già detto però che non tornerà, ma lui se vuole può tornare. La porta per lui è sempre aperta".

A condurre la puntata ci sarà la seconda delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus, Lorena Cesarini. Di lei Ama ha detto: "Mi piace quando vedo qualcuno in una serie tv, al cinema o in una fiction, quindi quando l'ho vista ho pensato subito di volerla conoscere e portarla a Sanremo. Sono sicuro che sarà una grande serata, le auguro soprattutto di divertirsi".

Lorena Cesarini ha voluto ringraziare Amadeus per averla scelta "condivido la felicità per i grandi risultati che sono stati ottenuti ieri sera. Il mio approccio al Festival: emozione sana, l'ansia, ma è tutto sano. Lo vivo con tutta me stessa e per cui la mia felicità e la mia gratitudine, il mio approccio è questo. Voglio godermi questo festival in ogni momento e in ogni secondo. Voglio divertirmi e farmi divertire. Deve essere una serata che rimarrà nel mio cuore e nel cuore di tutte le persone che mi conoscono e non mi conoscono."

Ospiti della seconda serata 2 febbraio 2022

Gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston stasera 2 febbraio, per la seconda serata della kermesse canora, saranno:

Laura Pausini e Checco Zalone.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, Lila e Lenù de "L'amica geniale".

Assente invece Luca Argentero a causa di un lutto in famiglia.

Sulla Costa Toscana si esibirà Ermal Meta con Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata

Ecco invece la scaletta della seconda serata di Sanremo 2022, in ordine di uscita dei cantanti:

Aka 7even – "Perfetta così"

Ditonellapiaga con Rettore – "Chimica"

Elisa – "O forse sei tu"

Emma – "Ogni volta è così"

Fabrizio Moro – "Sei tu"

Giovanni Truppi – "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Highsnob e Hu – "Abbi cura di te"

Irama – "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi – "Voglio amarti"

Le Vibrazioni – "Tantissimo"

Matteo Romano – "Virale"

Sangiovanni – "Farfalle"

Tananai – "Sesso occasionale"

Sanremo 2022: orario, canali e streaming

La 72^ edizione del Festival di Sanremo 2022 va in onda stasera su Raiuno dalle ore 20,35 alle 1,30 circa, in contemporanea su Rai Radio2, Isoradio e in streaming su Raiplay.

La lunga notte sanremese prosegue su Radio2 con I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Dall'una circa, invece il live dal Glass-Box di Radio2 all'ingresso dell'Ariston.